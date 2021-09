El pasado jueves 2 de septiembre, Venezuela recibió en Caracas a Argentina, en duelo válido por la novena fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Fuera de la victoria argentina 3-1, en la historia del partido quedó la tarjeta roja de Adrián Martínez, por la fuerte patada propinada a Lionel Messi.

Por tal motivo, en Argentina, en TyC Sports entrevistaron a Felipe Melo, el futbolista que es reconocido por su juego rudo, y en una conversación con los periodistas, entre risas respondió cómo se debía marcar al argentino. Claro, todo dentro del marco de lo divertido de la conversación.

Ante el interrogante de ¿cómo se marca a Lionel Messi?, el controvertido futbolista de Palmeiras respondió: “con un codazo en la cabeza. No hay nada que hacer con Messi, ¿qué se puede hacer con Messi?, no hay nada que hacer con él, es un jugador de otro planeta, no se puede hacer nada con él”.

También rememoró que en alguna oportunidad jugó contra el nuevo jugador del PSG, en partido de Argentina ante Brasil, en Rosario, en el Gigante de Arroyito: “me acuerdo con cariño el partido que le ganamos a Argentina 3-1, porque estaba en la mitad Gilberto Silva y Felipe Melo en la mitad del campo y nosotros cambiábamos para pegarle a Messi y al final ganamos, menos mal teníamos a Luis Fabiano y Kaká que hizo un golazo”

Continuó hablando de lo que fue ese duelo y también afirmó que a los cracks hay que protegerlos: “nos turnábamos, pero no para romperlo porque eso no se hace, no se pueden dejar jugar a esos futbolistas porque son muy buenos. Lo que hizo el jugador de Venezuela, pegó una patada… No se hace. No creo que le haya querido pegar, lo hizo porque son cosas del fútbol; si hubiera roto a Messi, entro a sus redes sociales, le envió un mensaje y le dijo: “a Messi no eh, a Neymar no, porque son gente que hacen el fútbol más bonito””.

También se refirió al gusto deportivo que tiene por el número 10 de la selección argentina, “Messi como jugador es el mejor de la historia, después viene Cristiano Ronaldo, que Cristiano para mí es una máquina, pero Messi lo tiene dentro. El mejor que he visto jugar es Messi”.