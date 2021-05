Fin del misterio: Gallardo explicó por qué no pone de titular a Girotti

Una de las cosas que más le está llamando la atención a los hinchas de River es la poca titularidad que tiene Federico Girotti. El delantero tiene un gran promedio de gol, pero Marcelo Gallardo prefiere hacerlo ingresar en los segundos tiempos y ratificar en el puesto a Rafael Santos Borré, que no está pasando por su mejor momento.

Este mediodía, el Muñeco habló en conferencia de prensa y una de las primeras preguntas que le hicieron fue apuntando a ese tema. El periodista le consultó si ambos centrodelanteros podrían convivir juntos, y el entrenador fue claro: "Pueden hacerlo en determinados momentos, no son jugadores que pueden convivir todo el tiempo juntos porque tienen características similares, les gusta el centro al área".

Una vez contestada esa consulta táctica, el director técnico dejó en clara su opinión sobre el futbolista surgido en la cantera: "Federico todavía tiene tiempo de aprendizaje. Lo que pasa es que muchas veces desde afuera tienen mucha ansiedad porque es un chico con mucho futuro y proyección. Pero no hay que tratar de darle esa responsabilidad para asumir ese rol. Hay que estar tranquilos".

"Mañana va a jugar, no hay que volverse locos. Hay que pensar que los tiempos tienen que darse de manera natural y no por una cuestión de acelerar momentos. Cuando acelerás momentos podés generar una responsabilidad que después no pueden sostener. Esa es la verdad", explicó Gallardo.

¿Borré y Girotti pueden jugar juntos en #River? LA RESPUESTA DE MARCELO GALLARDO. pic.twitter.com/7QvsjIDhI1 — TyC Sports (@TyCSports) May 4, 2021

Por último, el DT volvió a explicar la razón por la que no pondría a los dos goleadores de entrada: "Del banco pueden entrar, han jugado juntos. Pero he optado por hacerlo en momentos puntuales. Siempre hemos jugando con alguien más de referencia y con otro saliendo y entrando, nunca con dos fijos. No es una característica nuestra".

