En Brasil sigue la novela por la continuidad o no de Gabriel Barbosa en el Flamengo. El pase del delantero pertenece al Inter, pero no es tenido en cuento por Antonio Conte.

Los dirigentes del Fla quieren quedarse con el pase del 9, pero los italianos no se la hacen fácil. Pese a que no lo quieren jugando en el Nerazzurro, no piensan venderlo en un valor bajo.

Las negociaciones vienen de hace bastante tiempo, pero estarían por llegar a buen puerto. Todo se cerraría por una compra multimillonaria.

Según informó O' Globo, ya habría un acuerdo entre ambas partes. El club de Rio de Janeiro pagaría 18 millones de euros por el 80% del pase.

Con la aceptación de los dueños del Inter, solo restarían detalles burocráticos para que se confirme la compra del futbolista. Parece que habrá ídolo para rato.

De esta manera, el Fla mantiene casi la totalidad del planel que se quedó con la Copa Libertadores del año pasado. Solo vendieron a Renier a Real Madrid, y el volante no era titular en el equipo de Jorge Jesús.

