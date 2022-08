Flamengo vs Corinthians: alineaciones para el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores

El Maracaná, unos de los estadios más bonitos del mundo será sede de uno de los mejores partidos de la fase de cuartos de final de la Copa Libertadores. Flamengo recibe a Corinthinas en un clásico del fúbtol brasileño por un lugar en las semifinales de la Copa Libertadores con una ventaja de dos goles lograda en Sao Paulo la pasada semana.

El Técnico, Dorival Júnior no tiene bajas con respecto al once que ganó en la idea, y se esepera que repita al mismo equipo que ganó en el Neo Química Arena de Itaquerao. El equipo viene con una buena racha, no pierde hace un mes, el último equipo que pudo ganarle en el Brasileirao, es precisamente Corinthinas. Las bajas son Rodrigo Caio, Diego Alves y Bruno Henrique, todos por lesión.

La gran novedad en el Timao, es el regreso de Willian a la convocatoria, Vitor Pereira podrá contar con el ex Chelsea. Corinthins también va a poder contar con Renato Augusto, recuperado de su lesión y Adson que fue baja en el Brasileirao ante el Avaí.

Posible once de Flamengo

Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro y Gabigol.

Posible once de Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Balbuena, Fábio Santos; Du Queiroz, Cantilo, Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Willian y Yuri Alberto.