Una nueva temporada en la Premier League comenzará este fin de semana y Manchester United todavía tiene cosas importantes que resolver. Este domingo iniciará la era Erik ten Hag con el cruce ante Brighton, por Star+ en Old Trafford, y será con polémica alrededor.

Es que la continuidad de Cristiano Ronaldo lleva semanas en duda luego de que el portugués le planteara a la dirigencia su deseo de salir del club este verano. Sin embargo, el delantero aún no encontró a un candidato firme que dé un paso al frente para ficharlo.

La última temporada fue decepcionante para los Diablos Rojos, al punto que no jugarán la próxima edición de la Champions League. La obsesión de CR7 es disputarla en la temporada que comienza, pero las semanas pasan y todavía no ha podido unirse a un equipo clasificado para el evento.

En las últimas horas, Duilio Monteiro Alves, presidente de Corinthians, expresó su deseo de contar con Ronaldo en el Timão. El mandatario habló en el programa Ulissescast sobre sus ganas de contar con el portugués entre sus filas ante las dificultades actuales del jugador por firmar por un equipo de Champions.

"Es verdad, sueño a lo grande. ¡Esto es el Corinthians! ¿No están Willian y Renato Augusto? En el fútbol todo es posible y tengo la obligación de dar lo mejor de mí para el Corinthians. ¿Si es posible? No sé. No lo intentamos, no investigamos, no había tal posibilidad, pero lo estamos vigilando. Imagínate que de repente le apetece jugar en Brasil", respondió el presidente para ilusionar a todos los fanáticos del club paulista.