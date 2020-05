Francescoli respondió los dichos de Niembro sobre que Gallardo "fracasa en los momentos límites"

Sorprendió a más de uno ver los dichos de Fernando Niembro sobre Marcelo Gallardo unos días atrás en diálogo con Diario Olé.

"En los momentos limite, Gallardo fracasa o se frustra”, soltó el periodista sobre quien hoy es el DT más ganador de la historia de River.

Claro, muchos le salieron al cruce, sobre todo los hinchas del Millonario en las redes sociales, por esa declaración sin fundamento alguno.

Y la voz más autorizada que opinó sobre el tema fue Enzo Francescoli, con el mismo medio, pero sin querer entrar en polémicas.

"No me provoca nada. Yo sé que no es así. Y los resultados están a la vista", soltó brevemente cuando fue consultado por esto.

El hoy mánager del conjunto de Núñez tiene una relación muy buena con el Muñeco, con quien juega al golf de manera constante y se comunica seguido.

