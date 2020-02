Mediante una entrevista con el canal de YouTube Doble Mérito, Martín Souto se sometió a un divertido ping-pong de preguntas y respuestas vinculadas a su vida personal y profesional.

Trasladándose al ámbito laboral por unos instantes, el periodista, sin ningún tipo de temor ni problema, confesó que Fernando Niembro es un colega del medio con el cual jamás trabajaría.

Fundamentando su respuesta, el hombre de TyC Sports explicó: "¿Hace falta decir por qué? Está en las antípodas de lo que quiero para la profesión y en la vida".

Rememorando sus inicios en la profesión, Souto agregó: "Desde que empecé a estudiar en TEA, me parece un tipo en todos los aspectos contrarios a mi manera de ver la vida".

Haciendo referencia al fanatismo de Niembro por dos clubes en particular de Argentina, el conductor de Paso a Paso deslizó: "Es de River y de Chicago". Indicando que al día de la fecha su colega ya no tiene pasión por ninguna institución deportiva en particular, Martín completó: "Igual, Niembro no es hincha de nadie".

