No debutó en el país como profesional, sino que lo hizo con la camiseta de Universidad de Chile. Pasó por el Club Atlético Torque, equipo uruguayo, justo cuando fue comprado por City Football Group. ¿Les suena? Es la firma dueña del Manchester City, Melbourne City, Girona FC, Yokohama Marinos y New York City. Desde el 2018, está jugando en este último club.

El campeón con la Sub 23 de Argentina, Valentín Castellanos (@tatycaste11anos), no se pudo contener cuando le preguntaron en @AtaqueFutbolero en qué equipo argentino le gustaría jugar �� pic.twitter.com/zgsP4FVCY1 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) February 18, 2020

Valentín Castellanos hizo su carrera profesional toda en el exterior y hoy es una de las grandes figuras del New York City, donde marcó doce goles en la última temporada de la Major League Soccer (MLS). Con 21 años, el mediocampista llamó la atención de Fernando Batista, quien lo convocó para la Selección Argentina Sub 23.

Este lunes, el pibe fue entrevistado por Ataque Futbolero, donde le preguntaron en qué equipo le gustaría jugar del fútbol argentino. Dudó al principio: "Mirá, me ponen en un aprieto porque si digo un equipo el día se mañana habrá problemas si juego en otro". Pero después se soltó.

�� @tatycaste11anos en @AtaqueFutbolero por @947FMRadio: "Escuché los rumores sobre una posible transferencia mía a #Vélez, pero tengo la cabeza puesta en el @NYCFC". pic.twitter.com/liGlDnpiIr — Ataque Futbolero Radio (@Ataque_Radio) February 18, 2020

"Hoy en día River está haciendo muy bien las cosas y Gallardo es uno de los mejores técnicos. Por eso, es obvio que me encantaría jugar en River y que me dirija él, sería un afortunado. Pero repito que me debo al New York City, donde estoy muy cómodo y contento", manifestó.

Además, agregó sobre la Superliga Argentina: "En su momento se rumoreó mucho de Vélez y de dijo algo de San Lorenzo, pero a mí no me llamó nadie y tampoco a mi representante. De todas formas, mi cabeza está en mi club. Mi idea es crecer y llegar al fútbol de Europa. Soy joven y quiero seguir aprendiendo".

En el Preolímpico Sudamericano Sub 23 de Colombia, Castellanos jugó seis partidos, aunque solo en uno fue titular. Tiene futuro de selección Mayor y, quién dice, de ponerse la de River algún día.

