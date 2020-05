Fue clave para que River gane la Libertadores en 2015 y tiró: "Estaría buena la bandera"

Será muy complicado que algún hincha de River olvide alguna vez lo que se vivió en la definición del Grupo 6 de la Copa Libertadores 2015.

El Millonario debía ganar en el Monumental ante San José y esperar a que Tigres derrote a Juan Aurich de visitante para seguir avanzando en el torneo.

El conjunto mexicano hizo lo propio en un duelo apasionante (terminó 5-4) y fue muy criticado, ya que dejó con vida a un gigante que posteriormente, le ganaría la final.

Quien recordó todo lo sucedido en ese entonces fue Enrique Esqueda, que por largo rato fue declarado héroe en Núñez, ya que anotó tres goles en aquel duelo de la última fecha de la fase de grupos.

"Tengo muchos amigos argentinos y hasta el día de hoy los hinchas de River me siguen dando gracias por los goles a Juan Aurich. No matamos a River cuando pudimos y después lo lamentamos. Nunca me arrepentí de esos goles", señaló en diálogo con Nacho Rivarola de ESPN.

�� "Le digo a D'Onofrio que estaría buena la bandera de Esqueda en el Monumental, ja. Estoy feliz de ser ídolo de River por un ratito"



- Enrique Esqueda, quien fue figura de Tigres ante Juan Aurich, resultado que clasificó a River a octavos de final de la Libertadores 2015 ✍ pic.twitter.com/HAePkzWKTd — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 7, 2020

Tras las risas, se metió en un terreno más pantanoso y le respondió a Arévalo Ríos, quien fue parte del plantel subcampeón en ese año y criticó duramente a sus compañeros: "Me parecen desatinados los comentarios, más viniendo de él, que tuvo una carrera impresionante. No perdió él, perdieron todos. Sabíamos que era complicado, estábamos en su casa. Quizás el arbitraje le dio más apoyo a River por ser River".

