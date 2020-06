Estos son los tres candidatos para ser el próximo técnico del América de Cali

Una mala noticia para el mundo de América de Cali se confirmó hace algunos días cuando se hizo oficial la salida del entrenador Alexandre Guimaraes, arquitecto de la estrella 14 lograda por el club, el pasado diciembre, en la final de la Liga 2019-II.

La decisión fue tomada luego de no llegar a un acuerdo económico entre el club y el cuerpo técnico lo cual dejó al equipo escarlata sin entrenador en medio de la crisis que se vive en el fútbol colombiano debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que paralizó las actividades en el fútbol desde el pasado 13 de marzo y aún no se sabe con claridad cuando volverá.

Lo cierto es que América de Cali necesita un entrenador a la mayor brevedad posible y ya habrían tres nombres que tiene en mente la dirigencia para reemplazar a Guimaraes. Fue el mismo Tulio Gómez, en entrevista con Futbolred, quien confirmó cuáles son los entrenadores con los que se están adelantando conversaciones.

“Tenemos tres candidatos y eso lo solucionaremos en el Comité Deportivo la otra semana, no sabemos qué día. De César Torres, Juan Cruz Real y Ángel López no sale”, dijo Tulio, quien dio a entender que Torres tiene la ventaja: “César es hincha del América y es amigo mío, muy querido. Ese muchacho será técnico de América mañana o en un futuro, me encanta y es hincha del equipo”.

Los tres candidatos para llegar a la dirección técnica del América, los casos de Pisano, Rangel... Tulio Gómez habló de todo https://t.co/KhnxxIAc7s a través de @eltiempo — Orlando Ascencio (@josasc) June 16, 2020

Sobre las versiones de que Cruz Real ya fue escogido como nuevo timonel rojo, dijo que “eso no es cierto, lo elegiremos en el Comité Deportivo. A mí me llaman, pero a nadie le ha dicho nada, teníamos 10 opciones y quedaron tres. Nos metieron a (Martín) Palermo… Tenemos que mirar muchas variables, queremos un técnico que mire las divisiones menores porque esa cantera no la podemos dejar perder, que conozca el fútbol colombiano, que juegue con estilo, que tenga manejo de grupo, como lo mostró Guimaraes”.

