Lo dijo todo: Pisano contó lo que falta en América para ser grande de verdad

Matías Pisano fue una de las grandes contrataciones para el fútbol colombiano en los últimos 6 meses, corto tiempo en el que le bastó para hacerse figura del América de Cali y salir campeón, tras ganar la estrella 14 para el equipo el pasado. Sin embargo, debido a la crisis económica del equipo por la pandemia del nuevo coronavirus, al argentino no se le renovó su vinculación con el club y desde el próximo 30 de junio estará libre para negociar con cualquie equipo.

Pero antes de irse, Pisano, en un larga entrevista con Carlos 'Petiso' Arango, habló sobre las realidades del América de Cali que tal vez el hincha no conoce de primera mano y son detalles que, al menos para el jugador, son fundamentales si se quiere llevar al equipo a ser un verdadero grande del continente y competir de igual a igual a la hora de pelear por torneos internacionales.

“Hay cosas que la gente no sabe, pero así como el club exige salir campeón, ser un club importante, el jugador tiene el derecho de pedir las cosas normales, no son cosas élite. Es lo que tienen los equipos que tienen competencias internacionales, cosas como bañarse cómodo, que no sea una ducha para 30 jugadores, una cancha que se pueda entrenar porque tienen unos pozos grandes, son detalles que los otros equipos sacan ventaja", dijo Pisano.

Y agregó: “Puedes tener un Rangel, un Pisano, un Segovia, un Yesus, que compiten dentro de la cancha contra un equipo como Católica, Gremio, pero a la hora del choque, los otros entrenan mejor, más cómodo, no les falta absolutamente nada al jugador. Eso te hace preguntar ¿Qué le falta al America para ser un equipo top en todo sentido?...".

Así mismo, explicó el cambio que se debe tener con los jugadores de la divisiones inferiores que llegan a ser profesionales: “Al chico que es juvenil que llega sus pasos a primera, que lo obliguen a terminar el colegio. Hay muchos compañeros que no terminaron el colegio y los puedo nombrar, pero no me gusta. Sinceramente no terminaron el colegio y quizás es la cultura, el decir que llegué a primera y me dedico al fútbol dejando los estudios. Yo creo que el club tiene que formar desde chicos como jugador, como seres humanos, que el primer sueldo que gane sea invertirlo porque notás que el primer sueldo que ganan se lo gastan en una rumba, en un auto, en joyas, y que sea cambiarle la mentalidad para que los formen en esas cosas", explicó.

