Pellegrino, presidente de Gimnasia: "River quiso dividir al fútbol argentino"

El mundo del fútbol se puso en pausa al conocerse la noticia de que Diego Armando Maradona debía ser operado luego de que le encontraran un hematoma en su cabeza. Por suerte, según informaron los médicos a cargo, todo salió bien.

Fue Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, club en el que el '10' es DT, quien habló con Súper Fútbol por la pantalla de TyC Sports buscando contar cómo es la situación actual del astro y llevando calma a sus fanáticos.

De igual manera, fue inevitable que la conversación se desvíe para otros lados, llegando a la polémica que se generó en torno a la localía de River en la Copa de la Liga Profesional, algo que se terminó resolviendo con mucha desprolijidad en las últimas horas.

Resulta que el Millonario, como está remodelando el Monumental, pidió permiso para jugar en el River Camp, predio que posee en Ezeiza y donde los jugadores se entrenan con regularidad. Todo indicaba que se lo iban a permitir, pero poco antes del duelo ante Banfield se comunicó lo contrario.

El DT del 'Lobo', dejando bien en claro su postura, contó: "A D'Onofrio le dijimos que no y le fue a pedir permiso a Tapia (presidente de la AFA). No sé que fueron a pedir River y Boca allá, pero River quiso dividir al fútbol argentino. No me gustó nada lo que pasó".

Y siguió: "Se armó un circo alrededor de esto. River sabía que no iba a jugar ahí, no están contando la verdad. Me pareció un papelón, piden igualdad pero con excepciones". Duro.

