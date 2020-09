Gallardo dejó en claro que River no recibió ninguna oferta por Martínez Quarta

Marcelo Gallardo decidió ponerse frente a un micrófono y recibir preguntas de la prensa por primera vez después de unos largos seis meses sin brindar una conferencia. Lo hizo en la previa del duelo ante San Pablo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores que hoy mismo vuelve a su actividad.

De igual manera, ya que hace mucho no hablaba, los periodistas hicieron que el Muñeco toque todos los temas importantes, entre ellos el mercado de pases. La consulta concreta fue si pensaba que algún otro futbolista iba a abandonar el plantel como ya lo había decidido Juan Fernando Quintero.

"No sabría decir si se nos va a ir algún jugador más, eso dependerá de los movimientos y propuestas que puedan llegar a venir. Es un mercado muy quieto, no ha sido lo que se esperaba, no solamente para nosotros, también para el mundo", comenzó analizando el DT.

De igual manera, luego no anduvo con vueltas: "Venir a buscar jugadores que hace seis meses que no juegan es una apuesta importante, se entiende que la economía nuestra está sufriendo demasiado, y algunos pueden aprovechar de esas posibilidades que ofrece nuestro mercado, así y todo no ha llegado ninguna oferta más allá de la de Quintero y Carrascal, que el club decidió denegarla".

Sobre la chance de que Lucas Martínez Quarta deje Núñez para irse a España, expresó: "Puede haber un deseo del entorno del jugador, pero él no me manifestó que quería irse, no directamente, no hubo ninguna oferta oficial de ningún club. Yo no puedo dejarme llevar por el deseo del representante del futbolista, a los cuales respeto pero sé que manejan intereses propios. Lo que no puede pasar es entrar en una confusión general de me quedo o me voy, lo que sí puede pasar es que algún mercado abierto, como el europeo, haga una oferta, y ahí hablaremos y veremos cuáles son las condiciones".

"SALIR AL MERCADO EN ESTOS TIEMPOS ES MUY DIFÍCIL"#90MinutosFOX - El DT del Millonario se refirió a los posibles refuerzos para el equipo. pic.twitter.com/5p7UMjK5Tc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 15, 2020 "NO SÉ SI SE NOS VA A IR ALGÚN JUGADOR MÁS"#90MinutosFOX - El entrenador del Millonario se refirió a la posibilidad de que otro futbolista se vaya. pic.twitter.com/ApgtcjRG5w — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 15, 2020

Más alla de esto, dejó en claro que su postura sobre dejar ir a sus dirigidos a nuevos rumbos cambió marcadamente desde que comenzó la pandemia: "Debo ver el sentir del jugador, si tiene deseo de irse y la oferta es conveniente para el club, y las partes están contentas, bienvenido sea. No para mí, que sería un dolor tremendo, porque vamos a iniciar una competencia en un espacio no normal, complejo".

Y cerró: "No hay fútbol en Argentina, no se sabe cuándo se va a jugar. A niveles económico no podemos competir con ningún mercado que tenga otra moneda, y a nivel de vida tampoco. Yo no le puedo decir nada a un jugador que se quiere ir, porque acá no se sabe qué va a pasar. No quiero que se vayan, quiero que se queden, pero si se presenta otra postura yo tendría que aceptarla y acompañarlos en esa decisión".

