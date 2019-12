Gamero rompió el silencio y habló de todo: "Yo mismo he llamado, pero es difícil"

A toda marcha va el inicio de la era Alberto Gamero en Millonarios y el nuevo entrenador ya va teniendo en mente a los nuevos jugadores que quiere para afrontar los compromisos del 2020, los cuales incluirán la Copa Sudamericana.

Para nadie es un secreto que la principal falencia del equipo embajador durante el 2019, pero sobre todo en los últimos 6 meses, fue la defensa ya que nunca dio garantías y terminó muy mal en los juegos definitivos, los cuales sentenciaron a Millonarios a ser eliminado en el segundo semestre.

Por eso los primeros refuerzos confirmados en Millonarios son los defensas centrales Luciano Ospina, Juan Pablo Vargas y el lateral derecho Elvis Perlaza, los dos últimos no se han oficializado, pero están bastante cerca de hacerlo.

Y fue el mismo técnico Alberto Gamero, quien confirmó todo, en entrevista con el programa Planeta Fútbol, de Antena 2: "Hemos hablado mucho con la junta directiva... Vamos muy adelantados con Juan Pablo Vargas y Elvis Perlaza, pero también estamos esperando porque hay jugadores que terminan su contrato, a algunos se les vence la opción de compra. Eso es lo primero que estamos mirando, para ver si pueden continuar en el equipo".

Sobre los casos de Felipe Jaramillo y Juan David Pérez, Gamero dijo: Se está hablando de ese tema para alargar un poquito el plazo. Es posible que se queden. Quedándose ellos, estamos mirando la posibilidad de traer otros dos jugadores más. Estamos tratando de conservar el agua que tenemos, no podemos botar un vaso sin tener otro".

Y agregó: "Creo que muchas veces los equipos cuando no entran en cuadrangulares tienen dificultad para las contrataciones, para arreglar a los que están. Veo una buena intención de los directivos de querer retenerlos, de traer dos o tres más, aparte de los que mencionamos. No está fácil, los equipos no sueltan jugadores, no quieren armar a los otros. Yo mismo he estado llamando, pero es difícil".

Y confirmó que Elícer Quiñones se queda en el club: "Extremos zurdos hay pocos, son escasos. Vi cosas interesantes por el lado izquierdo, no con el perfil cambiado. Tengo 'pintado' un centro que hizo para gol y un gol que hizo. Eso le dije, que necesito velocidad para centrar y patear. Él tiene potencia, larga distancia. Tiene cosas interesantes. Hay que mejorar cositas, hay que trabajar".

