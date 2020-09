Ganó todo con Boca y sorprendió: "Bianchi te asustaba"

Si repasamos la historia de Boca y buscamos los nombres que supieron dejar su huella marcada en el club, no puede faltar Pablo Ledesma. Casi 10 años divididos en dos etapas le fueron suficientes para ganar nueve títulos con la camiseta azul y oro, yéndose en el medio a jugar en Europa.

Además de los tres torneos locales y la Copa Argentina, el mediocampista conoció lo que es estar en la cima del continente: levantó dos Copa Sudamericana, dos Recopa y la muy recordada Libertadores del 2007. Además, fue el autor del último penal para vencer a River en el Monumental en las semifinales del 2004, en un torneo que no pudo tener final feliz para los de La Ribera.

Sobre aquel duelo, en diálogo con Diario Olé, recordó: "Yo los clásicos siempre los jugué a full. Y ya de por sí me motivaba mucho tener la camiseta de River enfrente, le quería ganar dos veces. Después, el penal, fue una situación que me presentó el fútbol, la vida. Nunca voy a saber qué hubiese pasado si seguía en ese equipo. Por suerte me tocó jugar en Boca, soy hincha del club y pude vivir ahí años espectaculares, increíbles, impensados".

Luego, habló del momento previo a entrar a la cancha, donde Carlos Bianchi lo aconsejó: "Me dijo: 'Si tenés que tirar un caño, hacelo'. Fue lo mejor que me pudo haber dicho, en una instancia tan importante. Nunca me hizo vivir lo que estaba en juego en cuanto a la presión. Y me lo dejó claro: 'De todos los que están en la cancha, el que menos obligación y responsabilidad tiene sos vos'. Ese mensaje, más la inocencia propia de mi edad, hizo que entrara tranquilo".

De igual manera, más allá de la confianza que siempre le demostró el 'Virrey', no dudó en que "te asustaba", y contó el por qué: "Te asustaba por la enorme capacidad que tenía. Hacía todo bien. Cuando alguien hace todo bien, te asusta. Sabía cómo, cuándo, dónde... Todas sus decisiones eran correctas. No erraba en ningún aspecto. Ni en el trabajo de la semana, ni en la motivación, ni en el análisis del rival. Te daba todas las herramientas, todas las posibilidades".

Para cerrar, fue contundente: "Eso que tuve muchos técnicos impresionantes. Pero Carlos está fuera de discusión".

