La sorpresiva respuesta de Higuaín sobre lo que quiere hacer después de su retiro

Ya muy lejos de la Selección Argentina, pasando sus días en Miami jugando para el Inter en la Major League Soccer, Gonzalo Higuaín vive sus últimos años como futbolista dejando atrás una carrera que lo tuvo de todo, jugando en los mejores clubes del mundo y siendo figura en muchos de ellos, teniendo también la chance de jugar la final de un Mundial.

+Hace poco, Higuaín había hablado en ESPN:

En diálogo con La Nación, luego de reflexionar sobre todo lo que pudo hacer como futbolista y cuánto de eso fue realmente valorado, el delantero no tuvo problema en hablar sobre lo que se viene y lo que espera para el día después del retiro: "Uno siempre mira para adelante, claro que espío el futuro", señaló.

"Claramente, que no voy a estar adentro del fútbol. Lo tengo decidido. Cuando dejé la selección me comencé a preparar para el futuro, y ya supe que ese futuro no sería en el fútbol. Mi vida va a ir por otro lado. Sería un masoquista si dejo el fútbol por todo lo que sufrí, por las exigencias, y me vuelvo a meter en el ambiente del fútbol. No, no, no concuerda con lo que pienso", confesó.

Y siguió: "Iré por otro lado. Primero, disfrutaré mucho de mi gente, de mi familia. Y después, lo que me vaya gustando hacer, lo haré. Pero insisto: estoy convencido de que en el fútbol no voy a estar. Me gustaría estudiar cocina, enología, me atrapa el tema de los vinos, son dos actividades que me gustan".

Siguiendo por la misma línea, cerró: "Me gustará jugar al paddle, que me encanta y ahora claramente por el fútbol no lo puedo hacer. Y después iré viendo. Pero primero pienso disfrutar mucho de mi familia, que tanto se aguantó, ¿no?. A la Argentina voy siempre, siempre. Y voy a ir siempre. A pasear. A ver a mis viejos, a ver a mis amigos, y me volveré".

