El Pipita Higuaín volvió a defenderse de las críticas por su paso en la Selección Argentina: "Con el tiempo van a valorar más lo que hice"

Tuvo el placer de jugar con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, es uno de los pocos argentinos que supo hacer historia en países como España e Italia y, entre otras cosas más, también supo ser parte de la generación dorada de la época moderna de la Selección Argentina. Pese a ello, a consideración de muchos aficionados, Gonzalo Higuaín no merecer ser honorado por su paso en La Albiceleste.

Rememorando la infinidad de luchas que lidió a la par del combinado nacional, el Pipita, en diálogo con el Diario La Nación, analizó el destrato por parte de los hinchas de Argentina y manifestó: "Todo se va a acomodar con el tiempo, va a costar un huevo volver a llegar a una final del mundo".

Dejando en claro que, como era de esperarse, la posibilidad de disputar un Mundial y avanzar en el mismo no es para nada sencillo, el actual jugador del Inter de Miami continuó: "No es fácil, no vas a un Mundial y la jugás. Con el tiempo van a valorar más lo que hice, no tengo ninguna duda, pero ninguna. Pero todavía es reciente, habrá que dejar pasar el tiempo y ya se valorará".

Exhibiendo algunos de los logros y alegrías que supo darle a la selección, Gonzalo Higuaín no dudó en sacar pecho por las distintas competencias en las que se dio el gusto de convertir con los colores de su país. "Después de tres mundiales, metí goles en dos fases eliminatorias: a México, en Sudáfrica 2010, y a Bélgica, en Brasil 2014", culminó.

+ El día que Higuaín confirmó su fin de ciclo en la Selección:

El día 28 de marzo de 2019, en una entrevista con ESPN, Gonzalo Higuaín confirmó los rumores relacionados a su supuesto alejamiento de la Selección Argentina. El Pipita, por aquel entonces sumamente criticado por su accionar en el combinado nacional, le puso punto final a su carrera allí y manifestó: "Pensándolo bien, mi ciclo ya está. Quiero disfrutar de mi familia". Desde aquel entonces, La Albiceleste sigue trabajando para encontrarle un reemplazante al artillero.

