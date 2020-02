Y el que no quiere a Riquelme no puede ser presidente de Boca

Jajsjajjs no le pudiste ganar a racing con 2 jugadores más jajsjajs

Tenemos un quilombo bárbaro Christian. Los jugadores no responden. Los hinchas estamos enojados. Saquemos a Moyano

Tenemos un quilombo bárbaro Christian. Los jugadores no responden. Los hinchas estamos enojados. Saquemos a Moyano

querés a maradona y no a Román que es el máximo idolo del club que supuestamente sos hincha, muy logico lo tuyo

querés a maradona y no a Román que es el máximo idolo del club que supuestamente sos hincha, muy logico lo tuyo

Contá alguna anécdota del 81 Christian. En esa foto no apareces?

Genial Cristian, en el club que seas presidente recibilo como quieras, avísame cuando es así no me pierdo el recibimiento.

El que no quiere a Diego no quiere a su mamá dice jajajajaja... Más careta no se consigue...