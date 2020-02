Sebastián Vignolo dedicó la apertura del programa 90 Minutos de Fútbol, de Fox Sports, a reflexionar sobre la salida de Alexis Mac Allister de Boca para jugar en el Brighton de Inglaterra.

A raíz de eso, cuestionó por qué siempre tiene que ser prioridad el dinero. "Yo estoy trabajando en un lugar donde me siento feliz, es mi casa. Si el día de mañana me tocara ir a otro lugar y económicamente me rindiera otros frutos, estoy convencido que no me iría feliz", expresó llevando el tema al plano personal.

"CREO QUE MAC ALLISTER LA PRIMERA VEZ QUE SALGA A LA CANCHA VA A DECIR: '¿ES ESTO?'"#90MinutosFOX | El comentario editorial del @PolloVignolo sobre la decisión del futbolista de dejar Boca para jugar en el Brighton. pic.twitter.com/8WaKVdrr7s — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 13, 2020

Y se preguntó: "¿Cuál es el valor real del dinero ante una decisión que no te hace feliz? Hay que ser sincero al cien por ciento y decir yo voy por la guita".

Irónico, jugó con no saber nombrar el nuevo equipo de Alexis Mac Allister y señaló que al lado de Boca es un equipo que no compite.

Y concluyó: "Yo creo que la primera vez que Mac Allister salga a la cancha va a decir ¿es esto? Muchas veces hay que dejar de lado la plata y hacer lo que a uno lo hace feliz".

