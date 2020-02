Ayer fue un día revolucionado para el mundo Boca. Todo comenzó con algunas declaraciones de Alexis Mac Allister.

El joven atacante, en otras palabras, expresó que se fue del Xeneize porque así lo quiso la dirigencia, y que desde el club buscaron un beneficio económico por sobre mantenerlo en el plantel.

Al instante, Marcelo Delgado salió a responderle en nombre de la institución, desmintiendo sus palabras y acusándolo de no predicar la verdad.

Ya en Ezeiza, a nada de viajar rumbo a Inglaterra, una de las figuras de la Selección Argentina campeona del Preolímpico de Colombia decidió bajar las revoluciones.

"NO QUIERO ECHAR MÁS LEÑA AL FUEGO PORQUE NO LE SIRVE A NADIE"#AgendaFOX | Alexis Mac Allister habló con la prensa antes de viajar a Inglaterra para sumarse al Brighton. pic.twitter.com/JaxrffF52S — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 13, 2020

Lejos de opinar sobre las palabras del Chelo, optó por tirarle buena onda al conjunto de La Ribera y enfocarse en lo que viene.

"Demostré que podía jugar en Boca, ahora quiero demostrar poder jugar en Inglaterra. No me sorprendió, sé lo que puedo dar y que podía estar a la altura. Seguramente mucha gente se sorprendió, dejé un buen recuerdo que es lo importante", comenzó explicando.

"DEMOSTRÉ QUE PODÍA JUGAR EN BOCA"#AgendaFOX | La palabra de Alexis Mac Allister antes de partir rumbo a Inglaterra. pic.twitter.com/3isBohesHC — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 13, 2020

Luego, agregó: "Me quedo con lo que viví con mis compañeros, con el cariño de la gente. Fueron 6 meses que disfruté muchísimo, ojalá lo pueda volver a vivir. Si yo llegué a la selección mayor fue por Boca".

Cuando le preguntaron por Russo, alejándose de la polémica, deslizó: "Doy vuelta la página de la mejor manera, lo disfruté muchísimo. Le deseo lo mejor a Boca, estaré alentando desde afuera. Con mis compañeros hablé cuando me despedí del grupo, agradecí el respeto y compañerismo. Después no volví a hablar. Con el técnico no hablé nunca, pero es un tema cerrado, ahora hay que hablar de fútbol. No quiero meter más leña al fuego porque no le sirve a nadie".

Lee También