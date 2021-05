Guillermo Barros Schelotto despidió con mucha emoción a Griguol

El mundo del fútbol argentino se vio completamente golpeado tras la noticia de que a los 86 años, Carlos Timoteo Griguol dejó este mundo. Venía luchando contra el coronavirus hace semanas, pero no pudo ganarle a una neumonía provocada por la pandemia.

Quien supo dirigir en Ferro, Rosario Central, River y Gimnasia y Esgrima La Plata, dejó huellas imborrables en todos sus dirigidos, y bien lo demostró Guillermo Barros Schelotto, quien dialogó con Súper Fútbol por TyC Sports para mostrar su dolor y recordarlo a su vez con alegría.

"Lo primero que se me viene a la cabeza, o que me pasó con Timoteo, no sé por qué tenía el rótulo de ser un técnico defensivo, y cuando la dirigencia lo contrata, yo estaba con amigos, y dijimos que todos ibamos a estar atrás, a defender. Y la verdad que dos cosas demostró, primero que había sido injustamente calificado, porque era todo lo contrario, tenía la vocación de jugar", comenzó diciendo.

Y siguió: "Otra cosa, que a mí me marcó, y tuve la suerte que sea al principio, porque uno llega a Primera y piensa que no va a tener más maestros, que ya sabe todo, y después de un año y medio de debutar, me demostró que los maestros siguen estando en todos los lugares".

Luego, agregó: "Una sugerencia de él nos caía casi como una orden. Ayer se cumplieron 25 años de que Gimnasia le ganó 6-0 a Boca en la Bombonera, y para destacar lo primero que decía, durante la semana previa lo cuestionaban de que ibamos a jugar a cancha de Boca con línea de tres, y después los periodistas lo reconocieron. La verdad, él fue un entrenador importantísimo, pero fundamentalmente un maestro".

Y cerró: "Era muy divertido, a fin de año organizaba una fiesta, llevaba regalos para todos, bailaba. Y muchas veces en las prácticas, alcanza con dar indicaciones, mostrar cosas, convencer a los jugadores. Pero él encontraba siempre la manera de inculcar cosas con mucha alegría. En el 96, los viernes, el que daba un pase por encima de la cintura, tenía que salir del partido por unos minutos. Generaba un clima de distensión, alegría y a la vez hacer las cosas bien".

