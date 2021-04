Trabajó con Russo más de 18 años y sorprendió: "Se metió conmigo y mis posibilidades laborales"

Pocos vínculos de trabajo son tan largos y efectivos como el de Miguel Ángel Russo con Guillermo Cinquetti: casi por más de 18 años estuvo en el cuerpo técnico del entrenador pasando por Rosario Central, Vélez, Boca en el primer paso del DT por el club, San Lorenzo, Racing, Estudiantes de La Plata, Millonarios de Colombia y Alianza Lima de Perú.

Incluso, pasaron juntos por la grave enfermedad que sufrió el técnico, que por suerte pudo superar y seguir adelante con su labor. Pero cuando dio el paso a Cerro Porteño, Russo renovó a la gente que lo rodea día a día dejando atrás a Cinquetti, aunque en principio, todo se había dado en buenos términos.

Por eso sorprendió en diálogo con ¿Cómo te va?, revelando una situación vivida hace poco que los dividió y mucho: "La última vez que lo vi a Miguel fue en la inauguración de la cancha de Estudiantes, en noviembre del 2019. Después vino la pandemia. Le mandé un mensaje hace un mes y medio, porque se hablaba de una interferencia laboral y la verdad me sorprendió la interferencia que tuvo como para que yo no pueda tomar un cargo en el fútbol argentino, cuando las cosas se manifiestan por poder, no?", comenzó diciendo.

Y siguió: "Fue en Rosario Central, una interferencia porque estaba su hijo trabajando. Y su hijo como es jugador de fútbol, yo lo conozco a Ignacio desde que nació, aparte yo tengo un caracter muy profesional y no tendría que haber pasado nada. No había ningún problema en el medio para que actúe con la actitud que tuvo".

Contando más sobre el cruce entre ambos, dijo: "Le escribí le manifesté mi descontento y las cosas que se habían manifestado. Lo que me respondió, forma parte de la intimidad. Igual te puedo decir que me dijo que desconocía la situación, pero no me lo va a decir. Ya es un tema superado y terminado".

En el presente, quedó todo mal: "Con Miguel no hablo y la verdad con lo que pasó en lo último no tengo interés de hablar. Habiendo terminado todo bien antes, lo considero algo para mí muy grave". Y cerró: "No quiero generar una polémica. Había tenido unas conversaciones nada más. Había un interés, pero eso se cortó y después recibí una información de gente que conozco mucho y la verdad me sentí bastante molesto con esto".

