Contó todo: Pol Fernández rompió el silencio sobre por qué no siguió en Boca

Este martes, Guillermo Pol Fernández respondió desde México sobre su salida de Boca y de por qué desestimó las propuestas de Racing, River y San Lorenzo para seguir en el fútbol argentino.

"Recibí un llamado un día que tenía que firmar un papel para extender un préstamo, yo pensaba que era la compra definitiva del pase", empezó en una entrevista con TNT Sports.

"El Consejo de Fútbol trataba de explicar por qué hacían eso (extender préstamo y no comprar su pase) y pedí que se comuniquen con mi padre y la gente que trabaja conmigo que analiza eso. Hasta que un día me llamaron diciendome que si quería, que no vaya más al club que no iba a jugar más. Yo dije que no, que tengo compañeros de trabajo a quienes respeto e iba a estar hasta el último día. Ellos tomaron la decisión que no lo haga", agregó.

Además, aseguró: "Mi papá no recibió ningún llamado de Boca. Quería que se comuniquen con él porque yo no entendía. Pasó un mes que no podía jugar hasta ver qué decisión tomaban". Hasta contó que habló con Miguel Ángel Russo sobre su situación: "Hablé con Russo y me dijo que son decisiones del club. Quiero creer que él quiso contar conmigo y no lo dejaron".

Como también hizo lo propio con su trato con Juan Román Riquelme: "Estoy tranquilo por cómo me manejé en la estadía del club. Las cosas que dije, fue en la cara como se debía. Mi contacto fue de dirigente a jugador. Me hubiese gustado terminar de otra manera".

Por último, sentenció: "No voy a volver al país, es una decisión que tomé dos meses atrás. Agradezco a los clubes que se fijaron en mí pero soy profesional. Voy a jugar acá en México en Cruz Azul y ojalá nos vaya muy bien".

