En Boca explotan: Pol Fernández habría aceptado ir a un club del fútbol argentino

En 2019, Cruz Azul lo compró en alrededor de cinco millones de dólares después de ser campeón en el Racing de Eduardo Coudet. No obstante, su paso por México estuvo lejísimos de ser bueno. Guillermo Pol Fernández apenas jugó doce encuentros, de los cuales solo cuatro fueron de titular.

En esa incertidumbre que había entrado, Juan Román Riquelme, apenas regresado a Boca como dirigente, lo llamó para ver si quería volver al club: le dijo que en siete partidos podía volver a ser campeón. Fue campeón. Fue titular. Fue figura.

En ese contexto, en medio de la reanudación del fútbol argentino por la pandemia del COVID-19, se generó un conflicto que no fue público y el jugador no jugó más en el Xeneize, que había negociado con el club mexicano por un préstamo hasta finales de 2020. Hoy, ya en 2021, el futbolista no regresó a Cruz Azul y su futuro es una incógnita.

Después de rumores que lo relacionaban con River, este jueves, en Diario Olé aseguraron que Pol Fernández le dio el visto bueno a la dirigencia de Racing para que negocie con el club mexicano y busque intentar un préstamo para tenerlo ahora de la mano de Juan Antonio Pizzi.

Las cartas, igualmente, no son del todo desafavorables para la Academia, ya que Cruz Azul no pagó la totalidad del pase y tiene una deuda con el club de Avellaneda. No obstante, tampoco se trata de una operación sencilla.

Boca lo regresó a la Argentina, lo hizo titular, lo hizo campeón y ahora podría irse a jugar a un rival directo después de estar en conflicto casi medio año con el club. Sin dudas, no estarán muy contentos en el Xeneize.

