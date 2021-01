Ameal, con D'Onofrio al lado, dijo cuándo volverán los hinchas a las canchas

Desde marzo del 2020 que el fútbol argentino ha dejado de tener hinchas en las tribunas, un problema que no tenido solo Argentina sino todo el mundo respecto al COVID-19.

Sin embargo, en algunos países de Europa, precisamente como Francia e Inglaterra, habían dado buenos pasos hacía el regreso de los fanáticos a los estadios. No obstante, las nuevas cepas y las nuevas olas de la pandemia han hecho que se vuelva a fase 0 en muchos lugares.

¡Cónclave en Puerto Madero! Rodolfo D'Onofrio y Jorge Ameal mantuvieron una reunión con el fin de que #River y #Boca contribuyan juntos a la lucha contra el coronavirus. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/pnaK3K999o — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 21, 2021

Ameal y D`Onofrio EN VIVO: "Hay que derrotar al COVID para que nuestra gente pueda volver a la cancha. Es una necesidad fundamental. No hablamos de mercado de pases, estamos en otros temas"#Boca #River pic.twitter.com/cQJWCJKHVj — TyC Sports (@TyCSports) January 21, 2021

Este jueves, Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, tuvo una reunión con varios dirigentes del fútbol argentino. Entre ellos, con Rodolfo D'Onofrio, su par de River.

Después de la charla, Ameal dijo ante la prensa: "Hoy hablamos con Rodolfo sobre la problemática que sufre el país. Hay que derrotar al COVID-19 para que nuestra gente vuelva a las canchas".

Además, agregó en el día que Alberto Fernández, Presidente de la República Argentina, se vacunó contra el COVID-19: "La gente volverá a la cancha cuando estemos vacunados, por eso queremos ambos clubes incentivar la idea de la vacunación".

Más declaraciones de Ameal y D'Onofrio:

Jorge Amor Ameal: "Queremos campeonatos largos con descensos. Si no pasó ésto, tenemos que ir a un proyecto que sea superador. Queremos fútbol en serio. Cuando tengamos un borrador del nuevo torneo haremos una conferencia de prensa y diremos qué es lo que pensamos".

Rodolfo D'Onofrio: "Queremos que la gente vuelva a los Estadios y estamos trabajando para que eso ocurra. Todavía no tenemos el borrador del nuevo torneo y seguimos sin estar de acuerdo sin los descensos pero es lo que votó la mayoría. Con Jorge no estamos de acuerdo con que no haya descensos. Eso hace que el fútbol vaya para abajo y necesitamos que el fútbol vaya para arriba. Un torneo de 28 equipos es complicado y complejo".

