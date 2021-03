Gustavo López, re caliente, le pegó al Mono Burgos: "Ahora nos vas a conocer"

Luego de emprender las correspondientes negociaciones, Germán Burgos llegó a un acuerdo con Newell's y se convirtió en nuevo DT de la Lepra. Viajando tutelado por la amplia experiencia que recolectó a lo largo de su ciclo en el Atlético Madrid como ayudante de Diego Simeone, el Mono ya comenzó a trabajar al mando del cuadro de Rosario.

En las últimas horas, en diálogo con sus colegas de Radio La Red, Gustavo López, periodista argentino, analizó el arribo del ex arquero al fútbol argentino y exteriorizó de forma contundente su parecer al respecto. "Llegó Germán Burgos de España. ¿Cuál es la noticia? Disculpen que lo haga persona, pero yo me fui a Santiago del Estero, transmití 18 horas el partido de River y Racing, dormí dos horas, me fui a Tucumán, me tomé el avión, me vine a la radio, me fui al canal, me vine a la radio y me fui a dormir. Parece una cosa rara", abrió.

Continuando con sus dichos, López sumó: "Andá a laburar, que por suerte conseguiste laburo. Ahora nos vas a conocer y tener que aguantar a nosotros. No te va a quedar otra que mirar TyC Sports o ESPN, y nos vas a cruzar ahí. Nos vas a escuchar hablando de tu equipo, y después antes de dormir la siesta nos vas a escuchar en la tele. Ahora nos vas a conocer".

Dejando en claro que, a su parecer, al Atleti le está yendo mejor desde que Burgos dejó su cargo como ayudante del Cholo, el periodista cerró: "Nosotros lo llamamos para hablar y él dijo que no nos conocía, porque estaba trabajando en España. Tuviste que venir con nosotros acá. Querías jugar en Madrid, ahora viniste a Argentina. No sé si aprendió con el Cholo. Desde que se fue Burgos, Atlético Madrid es puntero y antes era tercero. Bienvenido. Está bien que vaya a laburar, ¿pero no estamos en pandemia ni en cuarentena?".

Mientras Burgos sigue trabajando a la espera de su debut al mando de Newell's, todos los caminos indican que su arribo a Argentina generó una respuesta y posición más que negativa en torno al comentarista de La Red.

