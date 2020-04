Ham recordó el planchazo de Tevez: "Se me durmió la pierna, sabía que me había roto"

Fue una de las imágenes más fuertes del año en el mundo del fútbol. En 2015, Carlos Tevez le dio un duro planchazo a Ezequiel Ham, quien jugaba en Argentinos, y le rompió el tobillo. Se habló muchísimo de esa jugada. Muchísimo. En las últimas horas, el joven 26 años dialogó con la Secta Deportiva y dio detalles de ese día.

Primero, contó cómo fueron esas semanas: "Para un jugador es lo más difícil de sobrellevar, pero quedó ahí, ya es cosa del pasado. Fue justo en un momento en el que me venía sintiendo bien, venía haciendo las cosas bien. No tengo bronca ni rencor, fue algo que me pasó a mi, que le podía haber pasado a cualquiera. Obviamente no se lo deseo a nadie, fue lo peor que me podía haber pasado".

Después, Ham reveló lo que sintió en el momento en el que Carlitos le partió el tobillo: "Se me durmió la pierna, sabía que me había roto pero aún no sentía dolor. Apenas me fui con el médico le preguntaba, llorando, cuándo iba a poder volver a jugar". Declaraciones que duelen y generan tristeza.

Sobre cómo fueron los días de recuperación en el hospital, recordó: "Recibí muchísimos mensajes, entre ellos un audio de Maradona, y también me mandaron una camiseta de Messi y hasta una carta del Real Madrid firmada por Butragueño y Florentino Pérez, no lo podía creer".

Fueron días muy duros para Ham. También lo fueron para el Apache, quien estuvo en el ojo de la tormenta recibiendo muchísimas críticas.

Lee También