"Hermetismo": Diego Rebagliati adelantó lo que sería la alineación de Alianza contra Muni

�� @MSUCCAR: "Hay un hermetismo intenso en @ClubALoficial, incluso para publicar la lista de convocados para el partido. No me imagino a Jefferson (Farfán) en el banco y no entrando." #AlÁngulo ��⚽



Míralo también con Movistar Play ▶ https://t.co/0QaBBNQcVV pic.twitter.com/dawi6Bd3Ww