Jarlan Barrera mandó callar a hincha del Junior, tras reclamarle por su burla

Un verdadero partidazo se jugó en la semifinal de vuelta entre Junior de Barranquilla y América de Cali, que terminó dejando al cuadro escarlata instalado en la final tras ganar 1-2, en el estadio Metropolitano, y ahora se verá las caras contra Independiente Santa Fe en los 180 minutos definitivos en busca de la única estrella del año 2020.

Las celebraciones del América, y críticas y lamentos del Junior fueron protagonistas en las redes sociales tras el juego, pero hubo una burla que llamó mucho la atención entre los hinchas del equipo tiburón ya que un exjugador del club les tiró fuertemente.

Jarlan Barrera, futbolista que salió del anonimato y se dio a conocer en el Junior, hoy jugador de Atlético Nacional, en sus historias de Instagram, tras el final del partido, mandó una carita reiéndose por lo sucedido en el Metropolitano y, obviamente, los hinchas estallaron en su contra.

Hubo uno, que con toda la decencia, se tomó el trabajo de escribirle a Jarlan y le dijo: "Mal ahí, Jarlan. Mal ahí, no te luce". Tal vez con la esperanza de que simplemente se tratara de una casualidad o que realmente Barrera no pensó en lo que hizo y se iba a retractar.

Sres ahí está Jarlan Barrera, ¿Entonces aquí hay gente que lo pide de regreso? pic.twitter.com/r0dAfv27WJ — SomosJunior��⚪Barrilete Cósmico�� (@Somos_Junior) December 14, 2020

Lejos de esto, el futbolista fue con los taches arriba y le contestó: "Pfff a mi sí me pueden tratar mal y a mi familia y ahí sí no pasa nada, cuando me eliminaron qué no me dijeron, ahí sí risa". En el cruce, el hincha le contestó: "Usted es un jugador profesional. Déjaselo a la gente, que hable lo que quiera. No te dañes la imagen". A esto último, Jarlan mandó callar al hincha con un emoji.

Lee También