Importantísima victoria Azul que ilusiona con la clasificación

La primera parte del compromiso fue de ida y vuelta, con un Pereira más incisivo y que ponía en apuros constantemente a la defensa Azul. Juan Moreno continuó llenando de confianza al Embajador, de las cuatro llegadas claves a gol que tuvo Pereira durante el primer tiempo, el canterano respondió de la mejor manera salvando el arco azul.

Millonarios se aproximaba al arco rival con la profundidad de su volante abierto por derecha Emerson Rodríguez y con su lateral por izquierda Diego Godoy en ataques aislado a gol. Cuando Millonarios no tenía soluciones, apareció Gamero y se las dio. Decidió poner a David Silva como interior, enviar a Rodríguez por la banda izquierda y Steven Vega mucho más amarrado por banda derecha pero como interior. De esta forma Millonarios se fue desenredando y generó más opciones de gol.

Para la segunda parte, Deportivo Pereira salió con la misma intensidad que finalizó el primer tiempo. Sobre el primer minuto de juego ya generaba la primera opción clara de gol. Millonarios salió a buscar el resultado de igual forma, adelantando sus líneas, aumentando el ritmo de juego y no dando ninguna pelota por muerta. Deportivo Pereira hacia lo suyo y ponía en aprietos a Millonarios.

Sobre los 56 minutos llegó el gol de Millonarios de los pies de Cristian Arango. Luego de una recuperación sobre la mitad de la cancha, el Azul aprovecho las bandas para que Ayron Del Valle acercara la pelota sobre el aérea Matecaña. Las sociedades cortas le mostraría el camino a gol. Toque corto para Godoy que de primera descarga sobre Arango que con un control dirigido logra zafar la marca y luego con gran frialdad y clase, cachetea la pelota y termina definiendo sobre un palo.

Después del gol, Millonarios pudo manejar el partido a pesar de que los locales querían el empate y por tramos ahogaban al Embajador, que supo aguantar el ida y vuelta. Juan Moreno una y mil veces. Cada vez que sonó la alarma en Millonarios, aparecía Moreno con la capa de salvador para mantener su arco en cero, por tercer partido consecutivo en Liga.

Y como para no perder la costumbre, gol en el tiempo de adición. Esta vez no fue Elieser Quiñones, esta vez por fin fue El Caballo Márquez. Millonarios ganó, sumo tres más y ahora es noveno en la tabla de posiciones a dos puntos del octavo. Ya hizo lo suyo en esta fecha, ahora a tener los ojos sobre Once Caldas y Rionegro Águilas.

Lee También