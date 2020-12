Lamentable: acusan al Indio Ramírez de racismo en Brasil y lo separan del club

La buena actuación del futbolista colombiano, Juan Pablo el 'Indio' Ramírez, pese a la derrota de su equipo 4-3 ante Flamengo, el pasado domingo quedó opacada por un presunto caso de racismo en el que el antioqueño es señalado de ser el victimario.

"Tengo varios partidos como profesional y nunca vine ante la prensa a decir nada porque nunca había sufrido prejuicios ni había sido víctima. Ramírez, cuando sacamos el segundo gol creo que Bruno fingió que iba a patear el balón y se quejó con Bruno. Fui a hablar con él y me dijo: 'Cállate, negro'. Nunca dije nada al respecto, porque nunca sufrí. Pero no acepto eso", señaló Gerson, volante del Flamengo.

Y agregó: "Mano (entrenador del Bahía, que renunció tras la derrota) incluso dijo: 'Ah, ahora eres una víctima, ¿no? Dani Alves te atropelló y no dijiste nada'. Por supuesto, porque había respeto entre él y yo. Nunca hablé del entrenador, pero Mano tiene que saber respetar. Vengo a hablar aquí por mí y por todos los negros de Brasil".

Del otro lado, Menezes respaldó al Indio Ramírez en la rueda de prensa posterior al partido, antes de conocerse su salida del club: "En primer lugar, este es un asunto de extrema gravedad, que involucra al mundo y, en consecuencia, también a Brasil. No tenemos ningún informe, no tenemos una imagen, no tenemos a Ramírez diciéndole a Gerson nada de eso".

El jugador el "Indio" Juan Pablo Ramírez es tendencia en Brasil por racismo en el cotejo de hoy vs Flamengo ����



Lo más seguro es que no siga en Bahía por como anda el ambiente tan pesado en estos momentos.#RacismoNao pic.twitter.com/xWIBb29WvX — Atletico Nacional de Colombia (@ATLNACIONALCOL_) December 21, 2020

Y siguió: "Entonces, cuando no hay eso, lógicamente nos ponemos del lado de nuestro jugador (...) Pero Gerson es un jugador extremadamente serio, se merece respeto. Y el club hará un seguimiento, una investigación, de lo que realmente pasó. Bahía está muy comprometido con esto. Nadie en nuestro comité técnico apoyaría ningún tipo de situación como esta".

