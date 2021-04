Instagram: Pavón subió su primera foto con la indumentaria de Boca

Desde la final perdida en Madrid, todo parecía indicar el fin de ciclo para muchos jugadores y uno de ellos era Cristian Pavón. Sin embargo, el cordobés se mantuvo seis meses más en Boca, para luego terminar emigrando rumbo a la MLS, más precisamente a Los Angeles Galaxy.

Desde la finalización de ese préstamo y la posterior vuelta al club, muchos (hasta el propio jugador) pensaban que el 7 iba a estar lejos de volver a vestir la camiseta del Xeneize. Tras un frustrado regreso a Estados Unidos, una causa judicial y una operación de tobillos, Kichan regresó a los entrenamientos en el club de la Ribera y está en la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

Miguel Ángel Russo intentará recuperar al jugador, tal como lo está haciendo con Agustín Almendra, considerando que puede ser de vital importancia para el ajustado calendario que se viene. En las últimas horas, por primera vez desde su vuelta al país, Pavón subió una foto entrenando con la ropa del club.

Con dos emojis que no expresan mucho, la noticia es que el jugador regresó a las prácticas y podría volver a vestir los colores de Boca después de un año y medio. Pavón no estará presente en el duelo copero ante The Strongest pero podría reaparecer en el medio de la seguidilla.

+ Lo que le viene a Boca

Este miércoles desde las 19, los dirigidos por Miguel Ángel Russo debutarán en la Copa Libertadores 2021 ante The Strongest, en La Paz. Tres días más tarde, el Xeneize visitará a Huracán por la Copa de la Liga, en la continuidad de un calendario que lo tendrá durante seis semanas jugando dos partidos por semana.

