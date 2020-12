Valenciano, furioso, por la elección de Rueda como nuevo DT de Colombia

Todo indica que el nuevo director técnico de la Selección Colombia será Reinaldo Rueda, el actual entrenador de Chile y el único candidato que une al Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol para ser el sucesor de Carlos Queiroz.

De hecho, parte del cuerpo técnico del estratega colombiano ya está en el país y Reinaldo se quedó en Chile para terminar de acordar los detalles de su salida, según cuenta varios periodistas cercanos al círculo de Rueda, y esto estaría encaminado.

En el país austral no están convencidos del trabajo del que fuera entrenador de Atlético Nacional y por eso su salida no sería ningún problema, ni siquiera buscarían que se pague lo que está estipulado en la cláusula del contrato, simplemente acordarán entre todas las partes para una salida amistosa.

A pesar de que en Colombia el técnico Rueda sí tiene una gran aceptación, hay quienes no están conformes con su elección y uno de ellos es Iván René Valenciano, quien expuso su malestar en medio del programa ESPN Colombia y dijo que actualmente Reinaldo está fracasando.

VALENCIANO: "VAMOS A TRAER UN TÉCNICO QUE ESTÁ FRACASANDO EN CHILE, NO ENTIENDO LA VERDAD"#ESPNRadioColombia | El 'Bombardero' y su análisis de lo que podría ser la llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia. pic.twitter.com/Yn8WHxXPnN — ESPN Colombia (@ESPNColombia) December 5, 2020

"Vamos a traer a un técnico que está fracasando en Chile, no entiendo la verdad. A parte, Reinaldo no tiene una espalda así de grande en el país, pierde contra Brasil y Paraguay y pa´ afuera otra vez. Yo no entiendo para qué traen a Reinaldo", aseguró Valenciano.

