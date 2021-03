"Yo saco a todos, incluidos Teo y Borja": Valenciano se calentó y los botó

Junior de Barranquilla logró una buena victoria en su debut en la Copa Libertadores, el pasado miércoles, luego de vencer 1-2 al Caracas de Venezuela en el partido de ida de la segunda fase y ya tiene un pie en la próxima ronda.

Si bien el equipo dirigido por Amaranto Perea realizó un buen partido y dominó, en algún momento estuvo complicado en el marcador y generó dudas proque no había podido sacar los resultados en los últimos partidos, pero al final se llevó el resultado.

Sin embargo, para algunos hinchas las cosas no están bien en el Junior y sienten que el equipo no arranca a pesar de su nómina y el gran representante de esos críticos es Iván René Valenciano, quien ha tenido varias posiciones muy criticadas.

"Yo soy hincha del Junior, pero soy realista, el equipo no está jugando bien. Tiene individualidades muy buenas que en cualquier momento pueden aparecer, pero colectivamente no juega bien. Y como no juega bien y no me gusta, por eso no apuesto, no le tengo confianza al fútbol del Junior", dijo en un principio.

Pero, luego, explotó porque lo contradijeron en medio del programa Espn FC Colombia, y, literalmente, sacó a todos del Junior: "Si me das a elegir, traigo un arquero nuevo, pido al lateral derecho de Santa Fe, traigo al pelado del América, Pablo Ortíz...", y en medio de esto le preguntan: "¿A quién sacas?", y ahí fue Troya.

"Ya te dije ¡SACO A TODOS! porque es mi equipo y en mi equipo yo decido incluido Teo y Borja, porque yo soy el entrenador y yo decido", dijo Valenciano.

FUERTES DECLARACIONES



Iván #Valenciano: "Sacó a todos" el 'bombardero' explotó analizando la actualidad de #Junior. Participa con el #ESPNFColombia. pic.twitter.com/AwbZpZnTIc — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 12, 2021

