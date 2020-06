Jean Deza podría demandar a Alianza y Carlos Ascues "acudió al Ministerio de Trabajo"

El caso de Jean Deza en Alianza Lima ha dado mucho que hablar. Él llegó a comienzo de año con altas expectativas pero no tardó más de una semana en defraudar.

Sus constantes indiciplinas pusieron en jaque su continuidad en Alianza. La incertudumbre, entonces, duró más de 3 meses con pandemia de por medio.

En estos días, la insitición resolvió el caso. Optaron por despedirlo sin más y dejarlo sin equipo. Él, sin embargo, podría responder a esta acción de forma legal.

"Él es jugador libre, pero ya él mismo tomará la decisión de si demanda o no al club. Es algo que debe hacer él con sus abogados", señaló en este sentido el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), Jhonny Baldovino.

Este mismo funcionario, también habló del caso Ascues: "Es más complicado, él es el único jugador que está en esta situación (suspensión perfecta), por lo que sé, acudió al Ministerio de Trabajo, ellos serán los que dirán si está bien aplicada o no la suspensión perfecta".

"De estar mal suspendido, Alianza tendrá que pagarle el tiempo que estuvo fuera, de no ser así, Ascues no cobraría el tiempo que dure la suspensión, es decir, hasta que vuelvan a darse las actividades en el club", agregó sobre el Patrón. Así, los supuestos refuerzos de Alianza son noticia por los problemas legales ¡De no creer!

