Jorge Carrascal dice que quiere jugar en el club de sus amores

Jorge Carrascal es uno de los jugadores colombianos con mayor proyección en la Liga de Argentina. El cafetero se ganó un lugar en el conjunto de Marcelo Gallardo y los rumores sobre su posible salida se han presentado durante las últimas semanas.

A Carrascal lo están observando desde el Calcio italiano, más específicamente de la Juventus, quien podría cerrar su traspaso.

Teniendo en cuenta esta situación, Jorge habló sobre su presente y su futuro con Caracol Radio en una charla en la cual reveló el club en el cual le gustaría retirarse.

"He escuchado los rumores de Juventus, pero mi representante no me ha dicho nada", dijo el apodado "Neymar colombiano".

Si bien, actualmente se encuentra trabajando bajo las ordenes del conjunto millonario, Carrascal reconoce que ha crecido mucho.

Sobre su retiro, el jugador no ocultó sus deseos de regresar al fútbol colombiano y retirarse con la camiseta del equipo que más quiere. "Me gustaría jugar y retirarme en el equipo de mis amores, el Real Cartagena".

#ElVBARCaracol



"Me gustaría jugar y retirarme en el equipo de mis amores, Real Cartagena ": Jorge Carrascal, invitado en el @VBarCaracol de @CaracolRadio



�� En vivo: https://t.co/BvzLUf4sHB pic.twitter.com/XDZeySwGRf — El VBAR (@VBarCaracol) July 3, 2020

Lee También