Pocos saben de su inicio y ahora muchos hablan de sus gambetas. Jorge Carrascal fue el jugador más destacado de la Selección Colombia Sub-23 en la derrota 1-2 contra Argentina en el primer partido del Torneo Preolímpico.



Para los que no siguen el fútbol, sorprendió ver el carácter, habilidad y hasta la manera de definir del mediocampista que juega en River Plate. Pero su inicio no fue fácil y por circunstancias que lo llevaron hasta ver la muerte de cerca es que demuestra personalidad dentro y fuera del campo de juego.



El juvenil colombiano, de tan solo 21 años, le dio una entrevista al al periodista Ariel Cristófalo, del portal deportivo ‘Ole’, en agosto del año pasado y habló sobre sus difíciles inicios en el fútbol.

“Dentro de una cancha uno se tiene que sentir orgulloso, disfrutar. Eso no es presión. Presión era jugar en mi barrio (sus inicios fueron en los barrios Alameda la Victoria, San Fernando y Chambacú, de Cartagena), donde se ponían dos piedritas y hacías los arcos y en los campeonatos contra los otros vecindarios, el que perdiera se agarraba a cuchillazos contra el rival. Eso es presión", dijo Carrascal.



No cabe duda que surgir en este contexto marcó la vida del talentoso mediocampista. “Cuando a uno le quieren pegar en el barrio toca pelear, te tienes que hacer respetar. Eso fue algo complicado. Y cuando estaba más pelado yo también peleaba, andaba con cuchillos, todo eso. Era un barrio súper humilde, un barrio muy bajo. Había que defenderse”, contó Jorge.

El volante, que salió de las divisiones inferiores de Millonarios, tuvo amistades de niño que terminaron robando, en la cárcel o hasta muertos. Por ese motivo, fue claro de la realidad que se vive en Colombia con la niñez.

“No te brindan salidas. Y la gente también puede ser muy cómoda: le gusta tener dinero, tener esto o lo otro, y si no salen a trabajar lo buscan de la manera más sucia, vendiendo droga, vendiendo toda clase de cosas”, concluyó el futbolista de River Plate.

Respecto al famoso apodo que le pusieron: el ‘El Neymar colombiano’, fue claro al decir que no le gusta porque “todo futbolista tiene su carrera y quiere tener su propio nombre. No es que lo tome mal, pero no me gusta. Pero bueno. Ojalá algún día a algún jugador lo apoden Carrascal, jaja. Uno nunca sabe”.

