Chilavert le cortó el rostro a Ruggeri: "No estoy para perder el tiempo con estupideces"

La relación entre José Luis Chilavert y Oscar Ruggeri cayó en picada luego del famoso Vélez - San Lorenzo donde el Cabezón intentó lesionarlo. "Fue la única vez en mi carrera que quise romper a alguien", aseguró el exdefensor en reiteradas oportunidades.

Pese a que nunca más volvieron a dirigirse la palabra, el exjugador de la Selección Argentina reconoció en ESPN F90 que le gustaría hablar con él para hacer las paces: "Con Chilavert, que es histórico y se mantiene ahí una gran pelea, nos llevábamos muy bien, no teníamos problema de nada. Después surgió lo de San Lorenzo, ahí tenía 30 años. Ahora que estoy llegando a los 60, ya está, lo que pasó, pasó. Si sale acá con nosotros, me pongo a hablar, de la relación que teníamos..."

La declaración del Cabezón revolucionó las redes sociales, generando la ilusión sobre una posible reconciliación. Sin embargo, el arquero paraguayo habló del tema con la radio Sport 890 de Uruguay y fue terminante: "Lo que manifieste Ruggeri no me preocupa para nada, al contrario, cada uno se puede manejar en su vida como quiere, hay cosas más importantes".

Ruggeri vs Chilavert pic.twitter.com/1eAx8EBoHC — Futebol Albiceleste (@fut_albiceleste) October 10, 2020

Lejos de dejarla ahí, el ídolo de Vélez agregó: "Lo que diga me resbala totalmente, no me preocupa. No estoy para perder el tiempo con estupideces".

Parece que Chilavert no le importaron mucho las buenas intenciones de Ruggeri. ¿Podrán amigarse algun día?

Lee También