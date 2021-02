Ultimátum del presidente de Colón a River por Vigo: "Si para mañana no se concreta, se queda"

En los últimos días, la posibilidad de que Alex Vigo se transformara en refuerzo de River era casi un hecho. De hecho, hasta el propio Marcelo Gallardo aseguró que el lateral estaba cerca de llegar al Millonario.

Sin embargo, el tiempo corre y los refuerzos no llegan. Colón se estrena este viernes en la Copa de la Liga y hasta el momento cuenta con Alex dentro del plantel.

El presidente de Colón, José Vignatti, habló en TyC Sports y Radio Gol 96.7 y aseguró que "el único que ofertó por Vigo fue Boca". Además, el máximo mandatario del equipo santafesino explicó: "No se si va a jugar en River. Para que eso pase tiene que venir alguien del club a hablar con nosotros y no vinieron".

Además, como si fuera poco, Vignatti dio un ultimátum a la dirigencia de River: "Vigo tiene ofertas del exterior y si para mañana no se concreta nada, va a jugar para Colón. Ya no queda más tiempo". Cabe destacar que si un futbolista firma planilla para un equipo, ya no puede participar del torneo con otro.

Vignatti: «El único club que hizo una oferta concreta fue Boca» https://t.co/ehPF4y4r4i pic.twitter.com/VaqvRmCEsT — Radio Gol Santa Fe (@radiogolsantafe) February 11, 2021

Por último, el presidente del sabalero apuntó contra Gallardo: “No pueden tratar de hacer publicidad en la televisión, que hablamos con Vigo, que Vigo esto, que Vigo lo otro, y no vienen a hablar con nosotros. Hablé en una oportunidad con D'Onofrio pero no hicieron ofrecimiento concreto".

Lee También