Chiquito y su faceta como Romeo: “una chica me gustaba y después estaba conmigo”

Juan Chiquito Flores, exarquero de Universitario, diversos equipos del fútbol local y la selección peruana, contó algunas anécdotas deportivas y extradeportivas en entrevista a El Bocón.

Algunas de ellas su faceta como conquistador: "Estuve con chicas del ambiente. ¿Para qué mentir? Decía: “esa chica me gusta, y estaba después conmigo”. Sin embargo, el fútbol era mi prioridad. ¿No podían vincular a un futbolista con una vedette?".

Sobre la polémica salida en Japón mientras la selección participaba en la Copa Kirin, contó: "A mí me catalogaban como el partícipe de todo. Recuerdo que, ante Japón, el técnico era Julio César Uribe en la selección, pero no jugué ese partido. Todos se fueron a una discoteca, yo me fui a otro lado, un bar, donde estaban unos amigos. Ahí les obsequié mi camiseta de la selección. Después veo en un programa de espectáculos que yo había sido protagonista de una salida de la selección, cuando no estuve con ellos".

Juan Flores también revelo el deseo que tiene de ser entrenador, carrera que empezará a estudiar luego de terminada la pandemia. Sobre los DT peruanos, dijo: "Acá hay argollas de técnicos extranjeros. Hay técnicos nacionales buenos como Javier Arce, Roberto Mosquera. ¿Por qué no dirige Julio César Uribe? Y es que hay técnicos que se regalan".

Aunque en varias ocasiones Juan Flores fue el protagonista de muchos bloopers, debido al buen nivel que tuvo en la temporada 2005, fue convocado por Freddy Ternero a la selección peruana que por entonces disputaba las Eliminatorias.

