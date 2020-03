Juanfer Quintero rompió el silencio y dijo el equipo en que quiere jugar

Juan Fernando Quintero es, tal vez, uno de los jugadores con más talento que ha tenido Colombia ya que con su zurda ha encantado a propios y extraños haciendo gambetas, golazos y pura fantasía.

Si bien el jugador se metió en la historia grande de River Plate luego de marcar el gol que puso a River arriba en la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, luego vinieron unos inconvenientes.

En marzo del año pasado se lesionó los ligamentos y luego de su recuperación no ha sido el mismo y, por esto, en Argentina se habla de una posible transferencia ya que en River no tendría lugar.

En los últimos días se ha hablado de que Juanfer se iría para la MLS de Estados Unidos, específicamente al Chicago Fire, pero el volante rompió el silencio y decidió salir a aclarar lo que pasará con su futuro.

"Dicen que no juego, que me quiero ir y ni siquiera me llega a mí, mis familiares me avisan y me cuentan, pero a mí no me importa porque no miro redes sociales. Yo estoy dónde quiero estar, me siento feliz, y acá es dónde encontré mi lugar en el fútbol después de muchos años", dijo Juanfer en un video en Instagram.

Luego aseguró: "Me llamó mi mamá en estos días que salió una noticia mía, que para irme para yo no sé dónde. Estamos en cuestiones de salud y salen noticias mías. Es que eso no es cierto, no es cierto. Aunque yo sé que hay cosas que no las puedo manejar, las noticas del fútbol siempre van a existir, pero de mi boca no ha salido que me quiera ir. El día que yo me quiera ir seré el primero en hablar con el directivo y el entrenador, se han dado las situaciones, algunas particulares, pero estoy donde quiero estar".

Y finalmente dijo sobre su continuidad en River: "En esto voy a ser sincero, yo jugué y mis compañeros esperaron, hoy es al revés y me toca esperar, pero eso no quiere decir que no sea importante o no sea útil, porque esto es un equipo, acá no son uno o dos. Yo estoy preparándome bien y el entrenador toma la decisión y uno tiene que acatar, aunque cualquiera quiere estar jugando, porque para eso trabajamos".

Lee También