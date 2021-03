JJ López y sus primeros días tras el descenso de River: "Me fui de vacaciones a Disney"

El descenso para cualquier club es algo que se puede catalogar hasta como terrorífico para los hinchas, y mucho más si se trata de un equipo grande. En el fútbol moderno, desde hace varios años, perder la categoría es consecuencia de tres años de malos rendimientos. Increíblemente, a River y a Independiente les sucedió durante los últimos diez años, aunque está claro que ya lo dejaron atrás.

Dentro de poco ya se cumplirá una década de aquel 26 de junio de 2011, día en el que Belgrano ascendió a Primera División y mandó al Millonario al la Primera B Nacional. Hoy, cuando el hincha del club de Núñez mira hacia atrás, tiene muchísima gloria reciente como para centrarse en lo que sucedió hace diez años.

JJ López rompió el silencio luego de muchísimo tiempo. El ex DT de River aseguró que se mantuvo muy alejado de los medios después de dejar de ser entrenador, pero pasó por los micrófonos de ESPN F90 para hablar de su historia como jugador y entrenador, aunque el tema principal de la entrevista fue el de aquel año 2011.

Después de ese descenso, Juan José dejó de ser el entrenador de River y nunca más se lo vio cerca de una cancha de fútbol. Una de las preguntas que le hizo el Pollo Vignolo fue si se fue de país tras la promoción frente a Belgrano, pero la respuesta fue negativa. "No, solo me fui de vacaciones a Disney con los chicos. El único miedo que tengo en la vida es que le pase algo a mis hijos, después no le tengo miedo a nada", expresó el exfutbolista.

Además, el Negro aseguró que no tiene problemas en su día a día y que no le afecta lo que sucedió hace ya casi diez años: "Duermo con el celular prendido por si le pasa algo a mis hijos, pero después disfruto de mis amigos, de la familia y de hablar de fútbol".

Lee También