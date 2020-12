Juega en River pero reveló que quiere irse para tener continuidad

A mediados del año 2016 y luego de exponer muy buenos rendimientos con la camiseta de Banfield, Iván Rossi dio el gran salto y se convirtió en futbolista de River Plate. Es que el mediocampista había cautivado al propio Marcelo Gallardo.

Sin embargo, lo cierto es que Rossi no tuvo demasiadas oportunidades en la formación del barrio porteño de Núñez. Además, cuando logró ver actividad, lo cierto es que no pudo repetir esas actuaciones que había tenido en el Taladro.

Como consecuencia de ello, el volante fue perdiendo terreno progresivamente. Así fue como se marchó cedido a préstamo, primero a Huracán y posteriormente a Colo Colo de Chile. En el presente, al volver a River, encontró que no tiene lugar.

Por ende, el futbolista que ya tiene 27 años de edad tomó una determinación y es dejar de pertenecer a la institución Millonaria. Rossi pretende tener continuidad y así lo dejó en claro en declaraciones brindadas a 'La Página Millonaria'.

"Ahora me encuentro entrenando aparte en River, no estoy con el plantel. Me gustaría irme a otro club para volver a tener continuidad. Obviamente que a uno le gustaría pelearla y más en un club como River, pero uno ya sabe cuánto tiene chances o no de estar", comenzó señalando.

"Tengo ofertas concretas para seguir jugando acá en Argentina, pero la verdad que uno apunta a un futuro, entonces quiero esperar a que salga algo de afuera. La verdad que no tengo ninguna preferencia", profundizó el futbolista.

