Julio Comesaña reveló los motivos por los cuales no tendrá en cuenta a Michael Rangel

A fines de año, Michel Rangel logró posesionarse como uno de los futbolistas más destacados en América de Cali. Su trabajo era muy destacado y sus goles lograron que el cuadro vallecaucano pudiera obtener una nueva estrella.

Lamentablemente la emergencia sanitaria que se vive en el planeta generó algunas repercusiones en el plano de la economía que complicaron su estadia en el conjunto rojo y por ello tuvo que regresarse a las filas de la institución barranquillera.

En su regreso al Junior, las cosas no son nada alentadoras y en charla con ESPN, Julio Comesaña contó las razones por las cuales no lo considerará en este segundo semestre del año."Entendemos lo de Rangel, no se debe incorporar porque él está en una situación de espera de que la dirigencia y su representante le comuniquen si hay una oferta por él", aclaró.

"Lo mismo que pasa con Rangel, podría pasar con Teófilo, Sandoval o Borja. Ellos no son iguales en características, pero sí son hombres letales en el área, buenos definidores, jugadores que hay que hacerles juego", remarcó.

El colombo uruguayo remarcó que Rangel se acostumbró a otras condiciones de juego y por esa razón ve un poco difícil su incorporación a pesar de valorar su condición física. "Es muy difícil un equipo que lleva pelota hasta allá con toques cortos, circulación y que jugaba con el 9, se adapte a otro jugador. No es fácil decirle a ese equipo que vamos a jugar de manera diferente", sostuvo.

