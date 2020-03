Valenciano lo confirmó: dos jugadores del Junior tienen Coronavirus

La pandemia del Coronavirus se ha tomado el mundo y uno de los aspectos que más ha traído problemas es al mundo deportivo y ya son varios los atletas en el planeta que se contagiaron de esta enfermedad.

Por ejemplo, de los deportistas colombianos, el ciclista Fernando Gaviria se vio afectado en medio de una competencia en los Emiratos Árabes y hasta este jueves se confirmó que ya está sin ningún síntoma.

En el fútbol son muchos los afectados, pero entre los equipos del fútbol colombiano todavía no se han confirmado, sin embargo, ya hay versiones de que dos jugadores del Junior de Barranquilla estarían contagiados.

Iván René Valenciano, exjugador y comentarista en 'Espn Radio', confirmó que supuestamente hay dos casos en el club que sí tienen covid-19, pero no dio nombres y ahora hay que esperar que el club lo haga oficial.

"Hay dos jugadores con problemas de coronavirus. Sé que hay dos jugadores de Junior contagiados. Es extraoficial, hay que esperar que el club oficialice y dé el parte médico, todos fueron tratados y se hicieron exámenes", dijo Valenciano durante el programa.

Francisco 'Pacho' Vélez, conductor del programa, durante la intervención lo interrumpió y mencionó que era "sospecha por dos jugadores", pero el 'Bombardero' confirmó que no: "No, no hay sospecha de dos jugadores, hay dos ya positivos".

