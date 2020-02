Jean Deza ya tuvo dos indisciplinas en un poco más de un mes. El extremo ha sido ampayado en dos oportunidad y ya fue sancionado por esto.

En las últimas horas, se ha especulado que el jugador habría sido nuevamente descubierto in fraganti. De hecho, algunos periodistas ya lo liquidaron.

Coki Gonzales, por ejemplo, aseguró que le resolvería el contrato. Igual, todavía no se sabe que hizo exactamente. Daniel Kanashiro, por su parte, también adelantó algo.

"Me están escribiendo ahorita, y me dicen textual: ‘Hay voluntad de sacarlo (a Jean Deza), se va a esperar a la noche", aseguró el "Chino". "La decisión no va a pasar por la directiva de Alianza ni el fondo blanquiazul. La decisión va a pasar por Pablo Bengoechea".

"Hoy en la noche se decide el futuro de Jean Deza, que todo hace suponer, no va más en Alianza Lima, es información de adentro", tiró también el comunicador. "Por lo que me cuentan, el propio argumento de defensa de Jean Deza lo delata. ¿Sabes qué es lo que ha dicho? Él ha jurado y recontra jurado que no ha tomado nada, pero estuvo pues", finalizó Kanashiro en Radio Capital.

Así, el periodista sacó un información de la galera que nadie tenía. Si todo es cierto, esta noche debería haber más información. A estar atentos.

