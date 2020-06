La Gata Fernández reveló que lo llamó Gallardo: "River desde ahí salió dos veces campeón de América"

Todo amante del fútbol argentino se impactó al ver el video en el que Gastón Fernández anunció su retiro de la actividad profesional.

El jugador, entre lágrimas, anunció que a los 36 años decidía abandonar su exitosa carrera para no seguir luchando contras las lesiones.

Horas después, charló con la prensa y desde Fox Sports le consultaron sobre un momento en particular de la vuelta a jugar en su país.

Fue cuando recibió un llamado telefónico de Marcelo Gallardo seduciéndolo para que vaya a jugar a su equipo.

Primero que nada, la Gata explicó: "Yo siempre aclaro esto de mi amor e identificación con Estudiantes, que no tiene nada que ver con que no valore, sea agradecido con River, el club que me formó y me dio la posibilidad de ser jugador profesional, lo mismo con Racing, son instituciones que me brindaron mucha contención y cariño".

EL DÍA QUE LA 'GATA' LE DIJO QUE NO A GALLARDO



El ex delantero de Estudiantes y River recordó el momento en el que tuvo la posibilidad de volver al Millonario de la mano del 'Muñeco' y explicó el motivo de su decisión. pic.twitter.com/m08BCHSUPk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 10, 2020

Luego, contó lo sucedido: "Con respecto a lo de Marcelo sí, pero fue en 2016, después de terminar ese torneo con Nelson Vivas, le transmití que yo no quería romper mi relación con la gente de Estudiantes, había dicho que no iba a jugar en otra institución del fútbol argentino y también que mi idea de retirarme con la camiseta del club, consideraba que tomar esa decisión me iba a hacer no cumplir con lo que había dicho, entonces se lo expresé de esa manera".

Para cerrar, sentenció: "Fue una decisión, River desde ahí salió campeón dos veces de América, pero yo no podía traicionar mis sentimientos ni mi palabra, traté de cumplirlo hasta el último día".

