La confesión del ex Boca que se arrepiente de haberse ido: "Tendría que haber resignado dinero"

La carrera de Andrés Guglielminpietro tuvo mil altas y mil bajas. Si hablamos de las primeras, su llegada de Boca se puede encasillar en esa. Su buen nivel en el Xeneize le valió para recuperar la fama que tenía en el fútbol argentino, que ya se la había ganado en sus inicios en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Atrás habían quedado sus pasos por Italia, donde llegó al Milan, al Inter y al Bologna.

En las últimas horas, el Guly habló sobre su salida de Boca, a la que hoy ve con malas ojos y que se dio en 2005, a pocos meses de haber llegado. Allí estuvo una temporada donde logró levantar la Copa Sudamericana, donde fue titular y una de las figuras del equipo de Jorge Benítez, que dio la vuelta en La Bombonera.

"Me arrepiento. Tuve la posibilidad de quedarme, pero me había llegado un contrato muy importante de Emiratos Árabes. Tendría que haber resignado dinero y seguir", aseguró en una entrevista con Radio Villa Trinidad. ¿A dónde se marchó? Al Al-Nasr SC de Emiratos Árabes, donde finalmente jugó menos de diez partidos oficiales. Hoy para él parece haber sido un paso en falso.

Además, se refirió al templo que tiene el Mundo Boca, que uno de los estadios más icónicos del fútbol y más famosos del mundo: "La Bombonera es un monumento al fútbol. Voy mucho y cada vez que entro me da nostalgia y ganas de jugar. Mi abuelo era fanático y cuando un día me dijo que le gustaría verme ahí, llamé a mi representante para que me lleve". Sin dudas, una experiencia única ára él.

Por último, también se mostró arrepentido por su temprana retirada del fútbol: "Fue un error dejar a los 32. Jugué por arriba de mis posibilidades, en clubes donde nunca soñé llegar. No me sentía a la altura. El tema es que cuando estás ahí, después es muy difícil ir a equipos más chicos. Nunca tuve a alguien que me insistiera para seguir. En Gimnasia estuve seis meses parado, después me rescindieron el contrato y se decían muchas cosas de mí. Un día le dije a mi mujer que no quería jugar más. Estaba dolido".

