La contundente frase de Ricardo Gareca sobre Zambrano en Boca

Ricardo Gareca no está nada conforme con el presente del fútbol peruano, que volvió a detener su actividad por un rebrote de covid que hubo en dicho país, parando todas las actividades no esenciales hasta nuevo aviso.

Se especula con que el torneo local regresará el 12 de marzo, y en ese contexto fue que el 'Tigre' opinó: "Quedó demostrado que hubo un porcentaje bajísimo de contagios, sin embargo, es una lucha constante".

Además, disparó que "la infraestructura no ha crecido desde los 70'" y justificó que "por eso sus jugadores no pueden progresar".

Luego, en diálogo con Cuatro de Copas por Radio Cooperativa, fue consultado sobre el presente de Carlos Zambrano en el Boca de Miguel Ángel Russo.

Contundente, expresó: "Zambrano tiene las condiciones para jugar en Boca y asentarse. Tendrá que demostrarlo. Se tendrá que afianzar y si no lo hace, Boca no lo puede esperar para siempre".

Para cerrar, profundizó sobre sus pensamientos sobre lo que sucede a nivel continental: "Ver a un equipo sudamericano campeón del mundo parece una lejanía. ¿Qué es lo que está pasando? Mis nietos hablan de los jugadores de Europa y no me gusta. No tengas dudas de que el argentino le puede ganar a cualquier europeo. Tienen ambición de ganar, siempre los vienen a buscar".

Lee También