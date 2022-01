Resta menos de un año para que se vuelva a celebrar la Copa del Mundo de la FIFA y las selecciones alrededor del mundo continúan luchando para conseguir su lugar en el torneo. Uruguay, uno de los históricos de la competencia, afronta la posibilidad de estar ausente.

A falta de cuatro fechas en las Eliminatorias de Conmebol, la Celeste marcha séptimo, aunque está a sólo un punto de los puestos de repechaje y clasificación directa a Qatar 2022. Sin embargo, las pobres actuaciones en los últimos meses derivaron en la destitución del Maestro Tabárez. La AUF buscó renovar el aire y ya encontró al reemplazante del histórico DT.

Diego Alonso fue presentado este martes en el Estadio Centenario y se mostró confiado en conseguir el boleto a la cita mundialista: "Creo que haciendo lo que tenemos que hacer vamos a estar en el Mundial. Creo en cada uno de ellos y seguramente tengamos una selección que va a competir muy bien".

El entrenador de 46 años, que el viernes entregará su primera lista de reservados, adelantó que habrá futbolistas del medio local en la lista y, que si bien piensa en el futuro, confía en los jugadores que están actualmente en la selección.

Su charla con el Maestro

"He tenido contacto con él. El maestro me conoce a mí desde hace mucho tiempo y yo a él. Conoce a mis abuelos, a mis padres y nacimos en el mismo barrio. Lógicamente siempre sentimos admiración y respeto por él. Me puse en contacto y recibí la respuesta que esperaba como siempre, pero preferiría mantener privada la conversación", explicó en la conferencia de presa, según las declaraciones que levantó Ovación.